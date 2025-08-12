ROUNDUP: Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma Indus Holding hat im zweiten Quartal wegen der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland und im Welthandel weniger verdient. Zwar legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Prozent auf 434,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sackte jedoch um gut ein Viertel auf 31,2 Millionen Euro ab. Die protektionistische US-Zollpolitik, chinesische Exportkontrollen und der schwache US-Dollar lasten derzeit auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verdiente Indus 12,5 Millionen Euro nach 21,8 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management.

"Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten litt im ersten Halbjahr 2025 unter der generellen Unsicherheit im Welthandel und den geopolitischen Krisen", sagte Vorstandschef Johannes Schmidt. Er rechnet für den Gesamtkonzern im laufenden Jahr weiter mit einem Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro sowie einer bereinigten operativen Marge von 7,5 bis 9 Prozent.

Die Indus-Aktie rutschte am Nachmittag als einer der schwächsten Werte im SDax um gut zwei Prozent ab. Aktienexperte Andreas Lipkow zufolge sind die Marktteilnehmer skeptisch, wie sich die zukünftigen US-Extrazölle auf die Gesamtertragslage auswirken und wie groß die Auswirkungen insgesamt sein werden. Es gebe noch zu viele unbeantwortete Fragen und zugleich keine nachhaltigen Anzeichen einer Trendumkehr hierzulande. "Die wirtschaftliche Situation ist derzeit sehr fragil und das kann sich auch bei den Beteiligungen der Indus Holding bemerkbar machen."/men/mis/he