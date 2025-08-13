Aktien New York: Rekordjagd geht weiter

Am US-Aktienmarkt hat es am Mittwoch nach dem starken Vortag weitere Rekorde gegeben. Nachdem der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 bereits am Vortag Höchststände erreicht hatten, übertrafen sie diese am Mittwoch.

Im frühen Handel gewann der Nasdaq 100 zuletzt 0,42 Prozent auf 23.939 Punkte. Der S&P 500 zog um 0,44 Prozent auf 6.474 Zähler an. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, gewann 0,74 Prozent auf 44.786 Punkte.

Die Aussicht auf Zinssenkungen treibt die Kurse in New York. Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken. Diesbezüglich steht die Notenbank unter hohem politischen Druck. Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.