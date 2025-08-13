EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.08.2025 / 17:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
https://www.delti.com/de/investor-relations/berichte-prasentationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
https://www.delti.com/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Internet:
|www.delti.com
