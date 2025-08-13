EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2025 / 11:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Arne
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|90,00 EUR
|9.630,00 EUR
|90,00 EUR
|4.050,00 EUR
|90,00 EUR
|86.580,00 EUR
|90,00 EUR
|22.500,00 EUR
|90,00 EUR
|12.240,00 EUR
|89,90 EUR
|12.675,90 EUR
|89,90 EUR
|38.746,90 EUR
|89,90 EUR
|58.435,00 EUR
|89,90 EUR
|13.485,00 EUR
|89,80 EUR
|70.493,00 EUR
|89,80 EUR
|10.327,00 EUR
|89,60 EUR
|66.841,60 EUR
|89,60 EUR
|22.041,60 EUR
|89,60 EUR
|716,80 EUR
|89,70 EUR
|44.850,00 EUR
|89,70 EUR
|22.425,00 EUR
|89,70 EUR
|22.425,00 EUR
|89,60 EUR
|12.185,60 EUR
|89,60 EUR
|1.702,40 EUR
|89,60 EUR
|24.460,80 EUR
|89,60 EUR
|51.251,20 EUR
|89,60 EUR
|89.600,00 EUR
|89,90 EUR
|70.841,20 EUR
|89,90 EUR
|19.058,80 EUR
|90,10 EUR
|3.694,10 EUR
|90,10 EUR
|14.416,00 EUR
|90,10 EUR
|7.298,10 EUR
|90,10 EUR
|64.691,80 EUR
|89,70 EUR
|53.820,00 EUR
|89,90 EUR
|8.001,10 EUR
|89,90 EUR
|61.671,40 EUR
|89,90 EUR
|2.247,50 EUR
|90,00 EUR
|55.710,00 EUR
|90,00 EUR
|20.790,00 EUR
|90,00 EUR
|4.500,00 EUR
|90,00 EUR
|135.000,00 EUR
|89,70 EUR
|22.425,00 EUR
|89,70 EUR
|67.275,00 EUR
|89,60 EUR
|8.960,00 EUR
|89,60 EUR
|5.017,60 EUR
|89,60 EUR
|1.075,20 EUR
|89,60 EUR
|5.913,60 EUR
|89,60 EUR
|8.332,80 EUR
|89,60 EUR
|33.420,80 EUR
|89,70 EUR
|89.700,00 EUR
|89,60 EUR
|24.460,80 EUR
|89,60 EUR
|4.480,00 EUR
|89,50 EUR
|1.163,50 EUR
|89,60 EUR
|985,60 EUR
|89,60 EUR
|19.174,40 EUR
|89,50 EUR
|7.697,00 EUR
|89,50 EUR
|11.814,00 EUR
|89,50 EUR
|1.879,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|89,8066 EUR
|1.533.177,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
