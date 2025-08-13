IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One Materials gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt und fasst Unternehmensentwicklungen zusammen

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One Materials gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt und fasst Unternehmensentwicklungen zusammen

Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und nachfolgende Ereignisse

Gesamtnettovermögen von 23,2 Millionen CAD und Betriebskapital von 22,8 Millionen CAD zum zweiten Quartal 2025, einschließlich zusätzlicher nicht verwässernder staatlicher Fördermittel in Höhe von 3,6 Millionen CAD, die man im zweiten Quartal 2025 aus bestehenden Programmen erhalten hat.

Das Unternehmen schafft mit ALTA und der OBBB-konformsten Lösung die Voraussetzungen für potenzielles Wachstum in den USA

IEA ernennt Nano One zum führenden LFP-Innovator, der die Nachfrage im Hinblick auf eine Lokalisierung der Lieferkette in allen Teilen der Welt erfüllt

Nano One nimmt den Handel seiner Aktien an der US-amerikanischen OTCQB unter dem Tickersymbol NNOMF auf

Die Ergebnisse der Hauptversammlung vom 23. Mai 2025 wurden bekannt gegeben, wobei alle den Aktionären zur Abstimmung vorgelegten Punkte genehmigt wurden.

Vancouver (Kanada), den 12. August 2025 - Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, hat seinen verkürzten Konzernzwischenabschluss (den Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) zum und für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr (Q2/2025) eingereicht und freut sich, eine Zusammenfassung und ein Update zu den nachfolgenden Ereignissen vorzulegen.

Q2/2025 - Finanzlage und weitere Finanzierung

Zum 30. Juni 2025 beliefen sich das Gesamtnettovermögen und das Betriebskapital des Unternehmens auf 23,2 Millionen CAD bzw. 22,8 Millionen CAD. Die liquiden Mittel betrugen 23,0 Millionen CAD.

Im zweiten Quartal 2025 wurden Gesamterlöse in Höhe von 3,6 Millionen CAD aus Inanspruchnahmen staatlicher Programme erzielt (zusätzlich zu den im ersten Quartal 2025 erzielten Erlösen in Höhe von 26,5 Millionen CAD, einschließlich der Sale-and-Leaseback-Transaktion). Rund 25,0 Millionen CAD verbleiben als Erstattungen, die in den nächsten zwei Jahren aus vertraglich vereinbarten staatlichen Programmen geltend gemacht werden können.

Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2025 einen Nettoverlust von 2,8 Millionen CAD, wobei die Erlöse aus staatlichen Zuschüssen und anderen Posten, die in den sonstigen Erträgen enthalten sind, die Betriebsausgaben für das Quartal teilweise ausglichen.

Der Einsatz von Barmitteln für operative Aktivitäten, Investitionen, Leasingzahlungen für Einrichtungen und andere Zahlungen für das Quartal trugen zu einem Rückgang der Gesamtvermögenswerte im zweiten Quartal 2025 um 2,6 Millionen CAD gegenüber dem ersten Quartal 2025 bei.

Auswahl für den Start von ALTA (Arkansas Lithium Technology Accelerator) - IEA ernennt Nano One zum führenden LFP-Innovator

Am 15. Juli 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es für die Teilnahme an ALTA, Amerikas erstem Accelerator für die Lithium- und Batterie-Lieferkette, ausgewählt wurde. Durch die Teilnahme an ALTA wird Nano One einen strategisch wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien leisten.

Zudem verbessert es die Stellung von Nano One als nationales strategisches Gut bei der Lithium-Ionen-Batterieproduktion - wodurch eine sichere, lokalisierte Lieferkette für Verteidigungs- und kommerzielle Märkte gestärkt wird. Dies unterstreicht auch die anhaltende Bedeutung von Nano One für das Wachstum im Energiebereich und die nationale Sicherheit. Nano One ist die einzige OBBB-fähige Lösung (One Big Beautiful Bill) für LFP, die die vorgelagerte Mineralgewinnung mit der nachgelagerten Batteriezellfertigung verbindet.

Die Ziele von Arkansas stehen im Einklang mit der länderübergreifenden Strategie von Nano One, die die Candiac-Anlage als Drehscheibe, Beschleuniger und Startrampe für die Validierung, Kommerzialisierung und das groß angelegte Wachstum in den USA, Kanada und darüber hinaus nutzt.

Nano One ist eines von nur drei Unternehmen, die für die erste Kohorte von ALTA ausgewählt wurden, neben Innovatoren in den Bereichen Lithiumverarbeitung und Geothermie. Der Accelerator wird von Standard Lithium, der Walton Family Foundation und einem Netzwerk von Produzenten, akademischen Einrichtungen und Regierungspartnern mit Sitz in Arkansas unterstützt. Die Teilnahme an ALTA schafft Möglichkeiten für Partnerschaften und strategische Sichtbarkeit in den USA.

Darüber hinaus wurden auf dem Kanada-EU-Gipfel 2025 Verpflichtungen zur gemeinsamen Investition in kritische Mineralinfrastrukturen unterzeichnet, wobei der Schwerpunkt auf der Lokalisierung von Verteidigungs- und KI-Infrastrukturen liegt, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und strategische Abhängigkeiten zu verringern. Kanada bekräftigte zudem seine Zusage, bis 2035 das neue Verteidigungsausgabenziel der NATO von 5 Prozent des BIP zu erreichen.

Diese koordinierten Bemühungen spiegeln einen wachsenden Konsens wider: Der Aufbau einer wettbewerbsfähigen und widerstandsfähigen Batterie-Lieferkette erfordert Prozessinnovationen, koordinierte Investitionen und eine schnelle Umsetzung, um Abhängigkeiten zu reduzieren, die die Welt anfällig für Marktvolatilität und globale Störungen machen.

Der Global Critical Minerals Outlook 2025 der Internationalen Energieagentur (IEA) schloss sich dieser Einschätzung an und nannte Nano One als eines von wenigen Unternehmen, die alternative Methoden zur Herstellung von LFP entwickeln, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern.

Handel an der US-amerikanischen OTCQB

Am 14. Juli 2025 begann der Handel mit Nano One-Aktien an der US-amerikanischen OTCQB unter dem Tickersymbol NNOMF, wodurch die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für US-Investoren verbessert wurde, während das Unternehmen seine kommerziellen Bemühungen ausweitet und Partnerschaften in ganz Nordamerika aufbaut.

Hauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung (HV) der Aktionäre von Nano One Materials Corp. fand am 23. Mai 2025 statt. Am 26. Mai 2025 gab Nano One bekannt, dass alle auf der Hauptversammlung zur Abstimmung durch die Aktionäre vorgelegten Angelegenheiten im Sinne der Verwaltung genehmigt wurden, einschließlich der Wahl der Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr und der Ernennung der Wirtschaftsprüfer.

Eine ausführlichere Erörterung der Zwischenergebnisse von Nano One für das zweite Quartal 2025 finden Sie im Quartals- und Lagebericht des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

