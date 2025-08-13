Werbung ausblenden
Bedingungen

USA knüpfen Zoll-Senkung für China an Kampf gegen Fentanyl

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: crystal51/Shutterstock.com

Washington (Reuters) - Die USA knüpfen eine mögliche Senkung der Strafzölle gegen China an konkrete Fortschritte Pekings im Kampf gegen die Droge Fentanyl.

Die USA müssten über "Monate, wenn nicht Quartale, wenn nicht ein Jahr" Fortschritte bei den Fentanyl-Lieferungen sehen, bevor eine Senkung der Zölle erwogen werde, sagte Finanzminister Scott Bessent am Dienstag (Ortszeit) dem Sender Fox Business. Die Regierung in Washington wirft Peking vor, den Zufluss von Grundstoffen für die Droge nicht ausreichend einzudämmen. US-Präsident Donald Trump hatte deswegen im Februar Strafzölle von 20 Prozent auf chinesische Importe verhängt. Bessent kündigte zudem ein neues Treffen von Vertretern beider Länder in den kommenden zwei bis drei Monaten an. Erst am Montag hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine Waffenruhe im Zollstreit um weitere 90 Tage verlängert.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

"Financial Times"
Nvidia und AMD zahlen für China-Exporte Abgaben in USA11. Aug. · Reuters
Nvidia und AMD zahlen für China-Exporte Abgaben in USA
Wiederholt Gespräche
USA und China verlängern Pause im Zollstreitgestern, 02:21 Uhr · dpa-AFX
USA und China verlängern Pause im Zollstreit
China holt auf
USA nur noch knapp deutscher Handelspartner Nr. 108. Aug. · Reuters
USA nur noch knapp deutscher Handelspartner Nr. 1
Trotz Sicherheitsbedenken
Trump erwägt Verkauf abgespeckter neuer Nvidia-Chips an Chinagestern, 07:28 Uhr · Reuters
Trump erwägt Verkauf abgespeckter neuer Nvidia-Chips an China
dailyUS: NASDAQ - Trendbruch wartet auf Bestätigung
Werbung
gestern, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Trendbruch wartet auf Bestätigung
Weitere Artikel
Werbung ausblenden