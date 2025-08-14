ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 39 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC
