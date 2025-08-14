Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 39 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
Market Ltd.
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden