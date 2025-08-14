IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot für den Erwerb einer Flugschule, die komplexe BVLOS-Missionen und potenzielle Drone-as-a-Service- (DaaS)-Verträge mit US-Regierung und Militär ermöglicht

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot für den Erwerb einer Flugschule, die komplexe BVLOS-Missionen und potenzielle Drone-as-a-Service- (DaaS)-Verträge mit US-Regierung und Militär ermöglicht

Vancouver, British Columbia, (14. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Geschäftstechnologielösungen, der auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass es ein Angebot hinsichtlich des Erwerbs einer in Florida ansässigen, von der FAA (Federal Aviation Administration) zertifizierten Flugschule unterzeichnet hat, die Berufspiloten für die FAA Part 61-Zertifizierung ausbildet, um diese als Flugzeugpiloten und auch für komplexe BVLOS- (Beyond Visual Line of Sight)-Drohnenpilotenoperationen zu qualifizieren. Nach dem Abschluss wird es die Übernahme dem Unternehmen ermöglichen, ein internes Team von Part 61-zertifizierten Piloten aufzubauen und sich so für die Weiterentwicklung der Drohnenvorschriften und die zunehmenden Möglichkeiten auf den DaaS-, Regierungs- und Verteidigungsmärkten zu positionieren, einschließlich Militärverträgen, die einen Part 61-Piloten als verantwortlichen Piloten vorschreiben.

Heute ist die gängigste kommerzielle Drohnenpilotenlizenz Part 107, eine Art Führerschein für Drohnen, der jedoch ohne Flugprüfung und nur mit einer schriftlichen Prüfung und einigen Wochen Lernzeit erworben werden kann. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen oder Sonderflüge, die zusätzliche Pilotenqualifikationen erfordern, wie etwa beim Betrieb in gesperrten Lufträumen, wenn eine Koordination mit der Flugsicherung erforderlich ist, sowie bei komplexen BVLOS-Operationen in größeren Entfernungen, mit höherem Risiko, mit schwereren Nutzlasten oder in anspruchsvolleren Lufträumen.

Diese Übernahme ermöglicht es uns, neue Piloten für unser Drone-as-a-Service-Geschäft auszubilden und unseren Drohnen-Kommandozentralen qualifizierte Piloten zur Verfügung zu stellen, die spezialisierte kommerzielle und bedeutende Aufträge der US-Regierung und des Militärs übernehmen können, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die frühzeitige Vorbereitung qualifizierter Piloten gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, beschleunigt unseren Markteintritt und verdeutlicht unser strategisches Engagement für zukünftige umfassende Drohnenflüge und ein nationales DaaS-Dienstleistungsnetzwerk.

Einige große Drohnenaufträge der Regierung oder des Militärs, insbesondere jene, bei denen die Drohne weit außerhalb der Sichtweite des Piloten (BVLOS) oder in speziellen, gesperrten Lufträumen fliegt, erfordern, dass die für den Flug verantwortliche Person ein lizenzierter Pilot für bemannte Flugzeuge (ein Part 61-Pilot) ist. Dies liegt oftmals daran, dass die Arbeit komplex ist, Hochrisiko-Bereiche umfasst oder eine enge Koordination mit der Flugsicherung erfordert - genau wie bei normalen Flugzeugen.

Die FAA strebt ein neues System und neue Drohnenvorschriften an, bei denen Unternehmen eine dauerhafte Lizenz für den Betrieb von BVLOS-Drohnen, wie etwa für spezialisierte Frachtdrohnen, erhalten, jedoch nachweisen müssen, dass sie über die richtigen Mitarbeiter, Ausbildungen, Flugzeuge und Verfahren verfügen. Piloten werden wahrscheinlich zusätzliche BVLOS-spezifische Qualifikationen benötigen und größere Drohnen könnten die FAA dazu veranlassen, eine Ausbildung auf Part 61-Niveau für die verantwortlichen Personen zu verlangen.

Die ZenaDrone 1000 ist eine mittelgroße (12 × 7) VTOL-Drohne (vertikales Starten und Landen) mit einer Tragkraft von etwa 40 kg, KI-gestützter Autonomie, sicherer Kommunikation über das eigene DroneNet-System und robuster Konstruktion. Sie wurde für den Einsatz außerhalb der Sichtweite (BVLOS), spezialisierte Frachttransporte, Inspektionen und Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft konzipiert. Die Verteidigungsanwendungen beinhalten ISR-Inspektionen sowie Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen und das Unternehmen hat bereits bezahlte Testläufe mit der US Air Force und der Navy Reserve für kritische Frachttransporte (z. B. Blut) durchgeführt. Das Unternehmen arbeitet außerdem an einer gasbetriebenen Version mit längeren Flugzeiten für Anwendungen wie Grenzüberwachung und Langstrecken-Frachtmissionen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und - möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80707

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80707&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.