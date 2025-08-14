Werbung ausblenden

IT-Dienstleister Nagarro kappt Margen-Ziel - Ergebnis sinkt im Quartal

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro wird nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im zweiten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun, dass mit 13,5 bis 14,5 Prozent weniger vom Umsatz als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleibt als zuvor, wie der IT-Dienstleister am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen begründete dies mit der Dollar-Schwäche gegenüber dem Euro, die sich auf Wertminderungsaufwendungen für konzerninterne Darlehen und Barmittel auswirkte. Zuvor hatte das Unternehmen eine operative Marge von bis zu 15,5 Prozent in Planung. Im zweiten Quartal ging diese von 14,5 Prozent im Vorjahr auf 12,1 Prozent zurück. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Aktie verlor zum Handelsstart mehr als acht Prozent.

Auch für den Umsatz zeigte sich das Unternehmen aufgrund ungünstiger Wechselkurse zurückhaltender für das Gesamtjahr und peilt nun das Ende der bisher anvisierten Prognosespanne von 1,02 bis 1,08 Milliarden Euro an. Die Erlöse kletterten im vergangenen Quartal um gut drei Prozent auf 252 Millionen Euro. Bereinigt um Währungseinflüsse betrug das Plus fast fünf Prozent. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) schrumpfte um gut 14 Prozent auf 30,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 8,3 Millionen Euro hängen, ein Minus von fast 31 Prozent./mne/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nagarro
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach12. Aug. · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
Rote Zahlen im zweiten Quartal
Cancom-Verluste ziehen Bechtle abwärts12. Aug. · dpa-AFX
Cancom-Verluste ziehen Bechtle abwärts
Widerstand gegen amerikanische Produkte
Streit um US-Zölle - Aufrufe zum Boykott von US-Marken in Indien11. Aug. · Reuters
Streit um US-Zölle - Aufrufe zum Boykott von US-Marken in Indien
Chinesischer Onlineriese
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zu12. Aug. · Reuters
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zu
Weitere Artikel
Werbung ausblenden