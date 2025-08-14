Sinkende Zinsen drücken BayernLB-Gewinn - Prognose bestätigt

München (Reuters) - Die BayernLB sieht sich trotz weiterhin rückläufiger Zinserträge auf Kurs zum angepeilten Jahresgewinn.

Zwar brach das Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr um ein Fünftel auf 751 Millionen Euro ein, wie die Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. Damit hat die BayernLB allerdings bis Ende Juni bereits deutlich mehr als die Hälfte des im Gesamtjahr unverändert angestrebten Vorsteuergewinns von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro eingefahren. Vorstandschef Stephan Winkelmeier hatte Mitte Juli gesagt, nach dem ersten Halbjahr sei ein Gewinn "eher am oberen Rand" der Spanne zu erwarten, bestätigte nun aber die Prognosespanne.

"Das erste Halbjahr ist solide für uns gelaufen", bilanzierte Winkelmeier. "Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus liegen wir erwartungsgemäß unter dem Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre." Der Zinsüberschuss ging im Halbjahr um knapp elf Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zurück. Im ersten Quartal war der Zinsüberschuss mit einem Rückgang um 17 Prozent auf 587 Millionen Euro noch stärker gesunken.

"Aufgrund der aktuell volatilen Marktentwicklungen sowie der zögerlichen Erholung auf den Immobilienmärkten bestand weiterhin erhöhter Risikovorsorgebedarf", erklärte die BayernLB. Allerdings musste das Institut weniger für faule Kredite zurücklegen als im Vorjahreszeitraum. Die Risikovorsorge sank um rund 35 Prozent auf 100 Millionen Euro.

Der Löwenanteil des Gewinns kam erneut von der Berliner Online-Bank DKB. Ihr Vorsteuerergebnis lag mit 561 Millionen Euro knapp über dem Vorjahreswert von 559 Millionen Euro. Winkelmeier hatte die DKB zuletzt als "integralen Teil des Geschäftsmodells" bezeichnet und damit Spekulationen über einen Verkauf eine Absage erteilt.

