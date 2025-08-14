Werbung ausblenden

Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Stahlindustrie

Essen (dpa) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp wird für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer. Das Unternehmen leidet unter einer gesunkenen Nachfrage sowie niedrigeren Preisen. «Das schwache Marktumfeld in wichtigen Kundenindustrien wie der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau und der Bauwirtschaft sind für uns deutlich zu spüren», sagte Konzernchef Miguel López bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Ein Lichtblick ist die vor der Abspaltung stehende Marinesparte TKMS, die Neugeschäft und Umsatz steigerte.

Das kann die schwächere Entwicklung in anderen Bereichen nicht ausgleichen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) erwartet Thyssenkrupp nun einen Umsatzrückgang von fünf bis sieben Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Stagnation oder einen Rückgang um bis zu 3 Prozent in Aussicht gestellt.

Im dritten Geschäftsquartal wuchs der Auftragseingang dank TKMS um gut ein Fünftel auf 10,1 Milliarden Euro. Die Marinesparte, die U-Boote sowie Fregatten und Korvetten produziert, profitierte vom laufenden Rüstungsboom und steuerte 3 Milliarden Euro bei - und damit den größten Anteil im Vergleich zu den anderen Bereichen, die durchweg weniger Neugeschäft verzeichneten.

Der Konzernumsatz sank um neun Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Auch hier steigerte TKMS als einziger Bereich die Erlöse. Thyssenkrupp will die Sparte abspalten und noch in diesem Kalenderjahr an die Börse bringen. Unter dem Strich weitete Thyssenkrupp seinen Verlust auf 278 Millionen Euro nach einem Minus von 54 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum aus.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?gestern, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Marinesparte TKMS treibt Neugeschäft
Thyssenkrupp wird pessimistischerheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Quartalsbericht veröffentlicht
Thyssen-Wasserstofftochter Nucera in Verlustzonegestern, 07:21 Uhr · Reuters
Thyssen-Wasserstofftochter Nucera in Verlustzone
Stahlkonzern
Salzgitter strebt Entscheidung zur Zukunft von HKM bis Ende September an11. Aug. · Reuters
Salzgitter strebt Entscheidung zur Zukunft von HKM bis Ende September an
AKTIEN IM FOKUS: Salzgitter und Deutz fallen - Rüstungsfantasie bekommt Risse11. Aug. · dpa-AFX
Industriekonzern
Thyssenkrupp-Eigner beschließen Abspaltung von Marinesparte08. Aug. · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden