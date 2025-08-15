Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

