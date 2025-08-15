Chinas Industrieproduktion und Einzelhandel blieben im Juli unter Erwartungen

Peking (Reuters) - Chinas Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze haben im Juli die Prognosen der Analysten verfehlt.

Wie am Freitag aus den vom Nationalen Amt für Statistik veröffentlichten Daten hervorging, ist die chinesische Industrieproduktion im Juli um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und blieb damit hinter dem Anstieg von 6,8 Prozent im Juni und den Prognosen von 5,9 Prozent zurück. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Konsum, stiegen ebenfalls langsamer und kamen im Juli nur auf 3,7 Prozent. Sie verlangsamten sich damit nach einem Anstieg um 4,8 Prozent im Vormonat und verfehlten die Prognosen von 4,6 Prozent Wachstum. Die Anlageinvestitionen stiegen in den ersten sieben Monaten des Jahres um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während ein Anstieg um 2,7 Prozent erwartet wurde. In der ersten Jahreshälfte waren sie noch um 2,8 Prozent gestiegen.

