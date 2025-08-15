Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne vor Alaska-Gipfel

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt lebt auch zum Freitag die Hoffnung auf eine perspektivische Lösung für den Krieg in der Ukraine. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.457 Punkte und damit 0,3 Prozent über seinem Vortagesschluss. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr. Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Doch mit einer beiläufigen Bemerkung könnten aus Sicht von Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management schon deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen.

USA: - STABIL VOR GIPFEL - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktienindizes in New York nicht mehr vorangekommen. Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss mit minus 0,02 Prozent auf 44.911,26 Punkte. Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. In Japan wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal etwas stärker als am Markt erwartet. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab.

DAX              		24.377,50		0,79%		
XDAX            		24.415,75		0,77%	
EuroSTOXX 50		  5.434,70		0,86%				
Stoxx50        		  4.551,58		0,66%
														
DJIA             		44.911,26		-0,03%	
S&P 500        		  6.468,54		 0,03%		
NASDAQ 100  		23.832,44		-0,07%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    129,59           0,04%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1662		 0,12%	
USD/Yen             	147,14		-0,42%		
Euro/Yen       		171,59		-0,30%

BITCOIN:

Bitcoin		        119.031		0,54%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          66,73             -0,11 USD
WTI                            63,83             -0,13 USD

/jha/

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Schwacher Ausblick belastet
Adyen-Aktien brechen eingestern, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Adyen-Aktien brechen ein
Aktien New York Ausblick
Wall Street wird mit Verlusten erwartet - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartetgestern, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Wall Street wird mit Verlusten erwartet - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet
Quartalsbericht veröffentlicht
Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an13. Aug. · dpa-AFX
Zahlen und Ausblick von Springer Nature kommen gut an
AKTIE IM FOKUS: Tui nach Zahlen und angehobenem Ausblick auf Februar-Hoch13. Aug. · dpa-AFX
Aktien New York Ausblick
Rekordjagd an der Wall Street dürfte weiter gehen13. Aug. · dpa-AFX
Rekordjagd an der Wall Street dürfte weiter gehen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden