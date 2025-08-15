Werbung ausblenden

Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs

dpa-AFX · Uhr

WALDACHTAL (dpa-AFX) - Die für Dübel und andere Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer setzt ihren internationalen Expansionskurs fort. "Wir werden in Saudi-Arabien eine neue Gesellschaft gründen", sagte Inhaber Klaus Fischer kurz vor seinem 75. Geburtstag. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Es ist die 51. Gesellschaft der Gruppe weltweit.

"Es werden noch viele Länder dazukommen, wo wir heute noch nicht sind und die in der Zukunft mit Sicherheit noch interessanter werden", sagte Fischer mit Blick auf sogenannte Schwellenländer.

Die großen Märkte nicht in Europa

Seinen Stammsitz hat Fischer im Schwarzwaldort Waldachtal. Auch wenn sich die Bedingungen in Deutschland positiv verändern würden, dürfe das Unternehmen das Ausland nicht vernachlässigen, sagte Fischer. "Die großen Märkte sind außerhalb von Europa."

Der Konzern vertreibt Produkte in rund 120 Länder und beschäftigt weltweit etwa 4.700 Menschen. Gesellschaften gibt es unter anderem auch in Brasilien, Japan, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Auch produziert wird international - etwa in Südamerika und China. Das vergangene Jahr schloss die Gruppe mit einem Umsatzplus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro ab./kre/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
Quartalsbericht veröffentlicht
Windturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik13. Aug. · dpa-AFX
Windturbinenhersteller Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik
Umsatz und Ergebnis legen zu
Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielengestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen
Dänischer Windkraftanlagenhersteller
Orsted versucht mit Kapitalerhöhung Befreiungsschlag11. Aug. · Reuters
Orsted versucht mit Kapitalerhöhung Befreiungsschlag
ROUNDUP: Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zugestern, 10:45 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden