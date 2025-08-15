EQS-News: Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

Werbung ausblenden

Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

15.08.2025

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

15.08.2025 / 18:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht


Die Berliner Effektengesellschaft AG konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 69,3 % auf rund 39,4 Mio. € steigern.

Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 70 % auf rund 26,5 Mio. €.

Getragen ist das Konzernergebnis von der Konzerngesellschaft Tradegate AG, die ihre Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2025 um 52,5 % auf gut 244 Milliarden € steigern konnte.

Bis zum heutigen Tag hat die Berliner Effektengesellschaft AG aus dem Aktienrückkaufprogramm Stück 49.598 eigene Aktien über die Börse erwerben können, die zum Jahresende eingezogen werden.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de einsehbar.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 890 21-145

Telefax: 030 – 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon:030 - 89 606 144
Fax:030 - 89 606 134
E-Mail:info@effektengesellschaft.de
Internet:www.effektengesellschaft.de
ISIN:DE0005221303
WKN:522130
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2184774
Ende der MitteilungEQS News-Service

2184774 15.08.2025 CET/CEST

Berliner Effekten
