EQS-News: Die Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht ihren Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025.

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Die Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht ihren Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025.



14.08.2025 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Die Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht ihren Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025.

Rückgang der Mieterlöse durch Verkäufe

Netto-Verschuldungsgrad auf 55,8% reduziert

FFO bei EUR 9,9 Mio. / aFFO bei EUR 5,6 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,24

Finanzielle Sanierung belastet das Ergebnis durch Einmaleffekte

Neubewertung zum 30.06.2025 führt zu Bewertungsverlust in Höhe von EUR 47,2 Mio.

EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie bei EUR 6,71

Potsdam, 14. August 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) („Gesellschaft“) hat heute ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht.

Operative Entwicklung

Das durch Verkäufe auf 152 Objekte verkleinerte Portfolio hat einen Bilanzwert in Höhe von EUR 824,2 Mio. Die Mieterlöse sind verkaufsbedingt mit EUR 52,7 Mio. im Vergleich zur Vorperiode erwartungsgemäß gesunken (9M 2023/2024: EUR 59,2 Mio.), das Vermietungsergebnis lag bei EUR 29,8 Mio. (9M 2023/2024: EUR 37,8 Mio.).

Die Funds from Operations („FFO“) reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR 9,9 Mio. bzw. auf EUR 0,24 je Aktie (9M 2023/2024: EUR 24 Mio. bzw. EUR 0,68 je Aktie). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf die Objektverkäufe sowie auf das gesunkene Finanzergebnis zurückzuführen.

Zudem belasten Einmaleffekte aus der fortlaufenden finanziellen Sanierung das Ergebnis.

Das Portfolio wurde durch CBRE mit Stichtag zum 30.06.2025 neu bewertet, woraus sich ein Bewertungsverlust in Höhe von EUR 47,2 Mio. ergibt. Dieser ist im Wesentlichen auf die Leerstandsentwicklung und notwendige Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Reduzierung der Verschuldung und Stärkung der Eigenkapitalbasis

Der Netto-Verschuldungsgrad (Netto-LTV) verringerte sich auf 55,8 % (30. September 2024: 57,2 %), gleichzeitig erhöhte sich das Eigenkapital um EUR 4,3 Mio. auf EUR 322,7 Mio. Die finanziellen Verbindlichkeiten sind um EUR 74,0 Mio. auf EUR 475,4 Mio. gesunken.

Ausblick

Eine FFO-Prognose für das Geschäftsjahr ist aufgrund der Unsicherheiten im Rahmen des Sanierungsprozesses nicht möglich.

Webcast und Telefonkonferenz

Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2024/2025 heute, am 14. August 2025, um 10:00 Uhr MESZ eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung und außerdem auf der Website der JSE unter dem cloudlink: https://senspdf.jse.co.za/documents/2025/jse/isse/dkre/Q32025.pdf.

.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.



Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de

14.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2183712 14.08.2025 CET/CEST