EQS-News: Shelly Group: Starkes erstes Halbjahr 2025 unterstreicht nachhaltigen Wachstumskurs

Shelly Group: Starkes erstes Halbjahr 2025 unterstreicht nachhaltigen Wachstumskurs



Konzernumsatz wächst um 29,3 % auf EUR 54,0 Mio. (BGN 105,6 Mio.)

EBIT steigt um 12,2 % auf EUR 12,2 Mio. (BGN 23,8 Mio.)

EBIT-Marge mit 22,6 % im Rahmen der Erwartungen – EBIT-Marge bereinigt um Wechselkurseffekte im Zusammenhang mit der Neubewertung von Vorauszahlungen bei 25,4 %

Konzernnettoergebnis steigt um 10,1 % auf EUR 10,2 Mio. (BGN 19,9 Mio.)

Starker Free Cashflow von 4,1 Mio. EUR (8,0 Mio. BGN) getrieben durch weitere Verbesserung der Working-Capital-Position infolge optimierter Beschaffung, reduzierter Lagerbestände und strikterem Forderungsmanagement – entspricht einer Verbesserung von EUR 5,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf rund 2,3 Millionen (31. Dezember 2024: 1,9 Millionen)

Ausblick 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. to BGN 303 Mio.) und Steigerung des EBIT auf EUR 35 Mio. bis EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. to BGN 78 Mio.)



Sofia / München, 15.August 2025 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, verzeichnete auch im ersten Halbjahr 2025 ein über dem Branchendurchschnitt liegendes profitables Wachstum. Die Gesellschaft hat ihre Vertriebskanäle und geografische Präsenz weiter ausgebaut, ihr Produkt- und Serviceportfolio erweitert und den Anteil des Umsatzes mit professionellen Anwendern gesteigert. Dabei hat sich die Zahl der Mitglieder im Netzwerk professioneller Installateure auf über 2.400 mehr als verdoppelt (31. Dezember 2024: 900). Mit Umsatzentwicklungen über dem Marktdurchschnitt in allen Vertriebsregionen blieben die deutschsprachigen Länder mit einem Plus von 20,5 % auf EUR 25,9 Mio. (BGN 50,7 Mio.) der stärkste Wachstumsmotor. Die internationale Expansion der Vertriebsstrukturen beschleunigte sich weiter, wobei Italien und Skandinavien besonders stark zulegten. Der Rest Europas wuchs um 31,6 %, während der Rest der Welt um 83,7 % zulegte.



Konzernzahlen (ungeprüft)

Die Zahlen für den Sechsmonatszeitraum 2025 sind ungeprüft.



Shelly Group erzielte im Sechsmonatszeitraum 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 29,3 % auf EUR 54,0 Mio. (BGN 105,6 Mio.) und übertraf damit ihre eigenen Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 12,2 % auf EUR 12,2 Mio. (BGN 13,0 Mio.). Die EBIT-Marge entsprach mit 22,6 % den Erwartungen (6M 2024: 26,0 %). Die um Wechselkurseffekte im Zusammenhang mit der Neubewertung von Vorauszahlungen bereinigte EBIT-Marge lag mit 25,4 % im Rahmen des Gesamtjahresziels. Dabei wurden geleistete Vorauszahlungen bei Lieferung der bestellten Waren auf Basis der aktuellen Wechselkurse neu bewertet. Eine Umkehrung dieser Effekte wird für das zweite Halbjahr 2025 aufgrund gegenläufiger Wechselkursentwicklungen im Zusammenhang bei bestellten Waren erwartet. Das Konzernnettoergebnis nahm um 10,1 % auf EUR 10,2 Mio. (BGN 19,9 Mio.) zu.

Mit einer Eigenkapitalquote von 81,0 % zum 30. Juni 2025 verfügt Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2024: 82,3 %), gestützt durch den Beitrag des Nettoergebnisses zum Eigenkapital.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Sechsmonatszeitraum 2025 auf EUR 6,2 Mio. (BGN 12,0 Mio.). Neben dem positiven Nettoergebnis machten sich insbesondere eine Verbesserung im Working Capital durch optimierte Beschaffung, reduzierte Lagerbestände und strikteres Forderungsmanagement bemerkbar. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 30. Juni 2025 auf EUR 18,6 Mio. (BGN 36,4 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,0 Mio. (BGN 27,3 Mio.) zum 31. Dezember 2024. Die Shelly Group verfügt somit über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum.



Ausblick 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Verwaltungsrat unverändert ein Umsatzwachstum auf EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.) und eine Steigerung des EBIT auf EUR 35 Mio. bis EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. bis BGN 78 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. (BGN 208,7 Mio.) und das EBIT bei EUR 25,7 Mio. (BGN 50,3 Mio.).



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, zur Geschäftsentwicklung: „In H1 2025 haben wir unser profitables Wachstum erfolgreich fortgesetzt und unsere Marktposition weiter gestärkt. Der Ausbau unseres internationalen Vertriebsnetzes, der wachsende Anteil professioneller Nutzer und unsere gezielten Effizienzsteigerungen tragen wesentlich zu unserer positiven Geschäftsentwicklung bei. Darüber hinaus verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg der Anzahl adressierbarer Kunden und einen starken Zuwachs an Premium-App-Nutzern. Das im Vergleich zu den mit unseren Produkten erzielten Umsätzen überproportional starke Wachstum der Cloud-Aktivierungen deutet darauf hin, dass unsere Produkte tatsächlich an Nutzer verkauft werden und nicht in den Vertriebskanälen hängen bleiben – ein gutes Zeichen für ein positives zweites Halbjahr. Aufgrund der anhaltend starken Dynamik in allen Regionen blicken wir zuversichtlich auf den Rest des Jahres und bestätigen unsere Prognose.“



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation heute um 09.00UhrMESZ (10.00Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call Unaudited H1 2025.

Der ungeprüfte Sechsmonatsbericht ist im Bereich Publications/Financial Results auf der Website des Unternehmens unter corporate.shelly.com verfügbar.



Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

