Panne bei kanadischem Statistikamt - Industrie-Daten zu früh online

Ottawa (Reuters) - Das kanadische Statistikamt hat am Donnerstag versehentlich marktrelevante Daten zur Industrieproduktion vor dem geplanten Veröffentlichungstermin ins Internet gestellt.

Die Behörde nahm die Seite nach einer Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters umgehend aus dem Netz. Man nehme den Vorfall sehr ernst und prüfe nun den Vorgang, sagte eine Sprecherin von Statistics Canada. Die Daten für Juni sollen wie ursprünglich geplant am Freitag um 08.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MESZ) veröffentlicht werden. Die vorzeitige Veröffentlichung heikler Daten ist in Kanada ungewöhnlich.

