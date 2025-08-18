ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy'
Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich des Erwerbs von 5300 Neubauwohnungen in Polen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zukauf passe gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in dem Land, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Ergebnisse 2026 und 2027 auswirken./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
