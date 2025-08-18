Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite 2,62 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Im Gegenzug stieg die Umlaufrendite von 2,61 Prozent am Freitag auf 2,62 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 71 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,20 Prozentpunkten. Dem standen sieben Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,006 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 7,0 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 125,17 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/stk
