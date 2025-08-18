EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
18.08.2025 / 09:26 CET/CEST
Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort:
https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort:
https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet:
ir.dermapharm.de
|Ende der Mitteilung
18.08.2025 CET/CEST