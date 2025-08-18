EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.08.2025 / 09:26 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025

Ort:

https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2185080 18.08.2025 CET/CEST