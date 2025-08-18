Werbung ausblenden

EQS-AFR: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.08.2025 / 09:19 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypo-wohnbaubank.at/PDF/Halbjahresbericht-2025_WBB.pdf

18.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Brucknerstraße 8
1043 Wien
Österreich
Internet:https://www.hypo-wohnbaubank.at/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2185078 18.08.2025 CET/CEST

