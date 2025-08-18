EQS-AFR: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
18.08.2025 / 09:19 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.hypo-wohnbaubank.at/PDF/Halbjahresbericht-2025_WBB.pdf
