EQS-AFR: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.08.2025 / 09:19 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypo-wohnbaubank.at/PDF/Halbjahresbericht-2025_WBB.pdf

18.08.2025 CET/CEST



2185078 18.08.2025 CET/CEST