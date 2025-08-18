EQS-CMS: Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GFT Technologies SE / Aktienrückkauf
18.08.2025 / 12:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

GFT Technologies SE / Erwerb eigener Aktien – 2. Tranche – 3. Zwischenmeldung

Stuttgart, den 18. August 2025 – Die GFT Technologies SE hat im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich zum 15. August 2025 insgesamt 73.427 Stückaktien der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601) im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit der Bekanntmachung vom 28. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Es wurden im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich zum 15. August 2025 Aktien wie folgt erworben

DatumAnzahl AktienVolumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Gesamtkaufpreis (EUR)*
11.08.202515.00017,1634257.450,39
12.08.202514.45516,8485243.544,62
13.08.202515.00016,9707254.560,52
14.08.202515.00017,4101261.151,79
15.08.202513.97217,6316246.348,20
    
Gesamt73.42717,20151.263.055,52

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. April 2025 bis einschließlich zum 15. August 2025 durch die GFT Technologies SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 529.655 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der GFT Technologies SE erfolgte durch ein von der GFT Technologies SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GFT Technologies SE
Schelmenwasenstraße 34
70567 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.gft.com
GFT
