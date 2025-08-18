EQS-News: pferdewetten.de AG: Hauptversammlung stellt für 2023 Jahresabschluss fest und billigt Konzernjahresabschluss

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

pferdewetten.de AG: Hauptversammlung stellt für 2023 Jahresabschluss fest und billigt Konzernjahresabschluss



18.08.2025 / 10:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Hauptversammlung stellt für 2023 Jahresabschluss fest und billigt Konzernjahresabschluss

Präsenz bei über 72%

Hohe Zustimmung auch zur umfassenden Umschuldung

Düsseldorf, 18. August 2025

Die Hauptversammlung der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat am Freitag, 15.08.2025, in Düsseldorf getagt und mit einer Präsenz von über 72% abgestimmt.

Der Jahresabschluss 2023 und der Konzernjahresabschluss 2023 wurden mit einer Zustimmung von jeweils 99,68% festgestellt bzw. gebilligt.

Auch allen anderen Tagesordnungspunkten – inklusive der Umschuldung von Fremd- zu Eigenkapital mit der Folge einer deutlichen Zinsentlastung und einer Vereinfachung der Kapitalstruktur (insbesondere bei den Wandelschuldverschreibungen) - wurden im Sinne des Vorschlags der Verwaltung mit über 99,6% der abgegebenen Stimmen zugestimmt, lediglich bei der Wahl zum Aufsichtsrat konnte Patrick Byrne nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erzielen.

Die Hauptversammlung diskutierte intensiv die geschäftliche Entwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Markus Knoss, schloss die Versammlung um 21:47 Uhr.

Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: „Wir bedanken uns bei allen Aktionärinnen und Aktionären für die nahezu einstimmige Feststellung resp. Billigung der Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2023! Das ist in der Tat ungewöhnlich. Wir werten das als einen starken Vertrauensvorschuss in die nun vor uns liegende, hoffentlich nur noch rein operative Arbeit. Die Halbjahreszahlen zeigen auf, dass die Gesellschaft ordentlich Schwung aufgenommen hat.“

Die Präsentation des Vorstands sowie die Abstimmungsdetails zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens online einsehbar.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

18.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2185158 18.08.2025 CET/CEST