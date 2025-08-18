Werbung ausblenden

Großbritannien verlängert Kaufprämien für E-Lieferwagen und Lkw

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Großbritannien verlängert die Kaufprämien für elektrische Lieferwagen und Lkw.

Die als "plug-in van and truck grant" bekannte Subvention werde bis mindestens 2027 fortgesetzt, teilte die Regierung in London am Montag mit. Die für die Zukunft der Straßen zuständige Ministerin Lilian Greenwood habe dies bestätigt, hieß es weiter. Mit der Maßnahme soll der Umstieg auf emissionsfreie Nutzfahrzeuge gefördert werden.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan, geschrieben von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

