LBBW Kapitalmärkte Daily
Much Ado about nothing
Selenskyj reist nach Washington
Das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska endete am Freitag ohne eine Einigung auf einen Waffenstillstand im Krieg zwischen Rußland und der Ukraine. Auch verhängten die Vereinigten Staaten keine Sanktionen gegenüber dem Aggressor Rußland. Donald Trump teilte in den sozialen Medien mit, er strebe jetzt ein Friedensabkommen an. Dies bedeutet aber, dass das Kriegsgeschehen - mit Vorteilen für Rußland - erst einmal weitergeht. Dem Vernehmen nach soll Putin das Angebot gemacht haben, die Frontlinien einzufrieren, wenn die Ukraine die gesamte Region Donezk an Rußland abtrete. Heute reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen mit Donald Trump nach Washington. Dabei wird er von einer Phalanx europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer, begleitet. Die Europäer wollen Selenskyj den Rücken stärken und vermeiden helfen, dass der Ukrainer wieder eine Demütigung wie beim vorherigen Besuch im Oval Office erleiden muß.
US-Indikatoren fallen gemischt aus
Es ist zum Mausemelken: Erst schien die US-Wirtschaft unkaputtbar zu sein, dann fanden sich insbesondere in Form des Arbeitsmarktberichts für Juli doch noch Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Konjunktur. Und nun fielen die am Freitag nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten uneinheitlich aus. Der von der Federal Reserve Bank of New York erhobene Index für die Stimmung der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in ihrem Distrikt kletterte von 5,5 Punkten im Juli auf 11,9 Punkte im August. Dem steht entgegen, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher ausweislich der Umfrage der University of Michigan im August eingetrübt hat. Die Verbraucher schätzten insbesondere ihre aktuelle Lage schlechter ein. Die Eintrübung der Stimmung dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher wieder anzogen. Dies spricht - für sich genommen - gegen eine vorschnelle Fed-Leitzinssenkung auf der nächsten Gremiensitzung im September. Der breit gefaßte US-Aktienindex S&P 500 gab vor diesem Hintergrund am Freitag etwas nach.
Jackson Hole auf der Agenda
Das traditionelle Treffen der Notenbanker im malerischen Ort Jackson Hole im US-Bundesstatt Wyoming wird dieses Jahr vom 21. bis 23. August stattfinden. Die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ist für Freitag eingeplant. Sollte der oberste US-Währungshüter dem Eindruck, die Zeichen stünden auf Leitzinssenkung auf der folgenden Gremiensitzung im September, nicht klar entgegentreten, werden wir unsere US-Leitzinsprognose und in Folge auch unsere Wechselkursprognose einer Überprüfung unterziehen.
