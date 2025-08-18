Selenskyj: US-Sicherheitsgarantien sehr wichtig

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Einzelgespräch mit US-Präsident Donald Trump die Sicherheitsgarantien für sein Land als vorrangig bezeichnet für einen Frieden mit Russland. "Es ist sehr wichtig, dass die Vereinigten Staaten ein starkes Signal geben und bereit sind für diese Sicherheitsgarantien", sagte Selenskyj. Zudem hänge die Sicherheit in der Ukraine auch von den europäischen Verbündeten ab.

Selenskyj und Trump begannen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Friedrich Merz, im Weißen Haus ihre Gespräche, bei denen es auch um konkrete Garantien für die Sicherheit der Ukraine vor möglichen künftigen russischen Angriffen geht. Wie diese konkret aussehen könnten, war aber zunächst nicht klar.

Selenskyj bezeichnete ein Gespräch mit Trump als gut, er habe mit ihm über viele sensible Punkte gesprochen. Die Ukraine wolle den Krieg beenden, betonte Selenskyj. Er hoffe auch, dass Trump bei humanitären Fragen helfe wie der Rückführung von durch Russland verschleppten Kindern und Jugendlichen.

Selenskyj bekräftigte, dass er US-Präsident bei einem möglichen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin gern dabeihaben wolle. Der US-Präsident wolle helfen, den Gipfel zu organisieren. Putin hat zwar mehrfach gesagt, dass er bereit sei zu einem Treffen mit Selenskyj, nennt dafür aber immer wieder als Bedingung, dass grundlegende Fragen vorab geklärt sein müssten. Putin lässt kein echtes Interesse an einem solchen Gipfel erkennen./mau/DP/he