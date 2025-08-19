Werbung ausblenden

EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2025 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rachel
Nachname(n):Jacobs

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur Veröffentlichung bzgl. 4c Teilveröffentlichungen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,1 EUR3.734,7 EUR
21,1 EUR2.173,3 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR2.194,4 EUR
21,1 EUR2.046,7 EUR
21,1 EUR2.046,7 EUR
21,1 EUR2.468,7 EUR
21,1 EUR168,8 EUR
21,1 EUR1.688 EUR
21,1 EUR611,9 EUR
21,1 EUR1.877,9 EUR
21,1 EUR1.856,8 EUR
21,1 EUR3.671,4 EUR
21,1 EUR379,8 EUR
21,1 EUR211 EUR
21,1 EUR1.055 EUR
21,1 EUR3.692,5 EUR
21,1 EUR84,4 EUR
21,1 EUR63,3 EUR
21,1 EUR422 EUR
21,1 EUR3.734,7 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR422 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR2.004,5 EUR
21,1 EUR569,7 EUR
21,1 EUR3.460,4 EUR
21,1 EUR84,4 EUR
21,1 EUR3.819,1 EUR
21,1 EUR1.540,3 EUR
21,1 EUR2.363,2 EUR
21,1 EUR1.540,3 EUR
21,1 EUR3.671,4 EUR
21,1 EUR63,3 EUR
21,1 EUR1.033,9 EUR
21,1 EUR633 EUR
21,1 EUR970,6 EUR
21,1 EUR63,3 EUR
21,1 EUR1.730,2 EUR
21,1 EUR1.413,7 EUR
21,1 EUR1.287,1 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR3.059,5 EUR
21,1 EUR3.038,4 EUR
21,1 EUR3.903,5 EUR
21,1 EUR675,2 EUR
21,1 EUR3.734,7 EUR
21,1 EUR780,7 EUR
21,1 EUR1.793,5 EUR
21,1 EUR696,3 EUR
21,1 EUR42,2 EUR
21,1 EUR1.287,1 EUR
21,1 EUR2.257,7 EUR
21,1 EUR654,1 EUR
21,1 EUR232,1 EUR
21,1 EUR1.877,9 EUR
21,1 EUR1.287,1 EUR
21,1 EUR63,3 EUR
21,1 EUR2.426,5 EUR
21,1 EUR2.321 EUR
21,1 EUR527,5 EUR
21,1 EUR548,6 EUR
21,1 EUR147,7 EUR
21,1 EUR63,3 EUR
21,1 EUR147,7 EUR
21,1 EUR1.666,9 EUR
21,1 EUR1.856,8 EUR
21,1 EUR147,7 EUR
21,1 EUR1.856,8 EUR
21,1 EUR907,3 EUR
21,1 EUR4.156,7 EUR
21,1 EUR780,7 EUR
21,1 EUR865,1 EUR
21 EUR4.284 EUR
21 EUR1.785 EUR
21 EUR4.284 EUR
21 EUR2.562 EUR
21 EUR1.932 EUR
21 EUR1.596 EUR
21 EUR1.596,00 EUR
21 EUR1.260,00 EUR
21 EUR4.137,00 EUR
21 EUR147,00 EUR
21 EUR3.381 EUR
21 EUR63 EUR
21 EUR42 EUR
21 EUR11.487,00 EUR
20,95 EUR16.110,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,0639 EUR174.514,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XFRA

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Internet:www.springernature.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100246 19.08.2025 CET/CEST

