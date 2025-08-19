EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.08.2025 / 11:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rachel
|Nachname(n):
|Jacobs
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Korrektur Veröffentlichung bzgl. 4c Teilveröffentlichungen
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Springer Nature AG & Co. KGaA
b) LEI
|549300UMNC43HQB3JA96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SPG1003
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|21,1 EUR
|3.734,7 EUR
|21,1 EUR
|2.173,3 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|2.194,4 EUR
|21,1 EUR
|2.046,7 EUR
|21,1 EUR
|2.046,7 EUR
|21,1 EUR
|2.468,7 EUR
|21,1 EUR
|168,8 EUR
|21,1 EUR
|1.688 EUR
|21,1 EUR
|611,9 EUR
|21,1 EUR
|1.877,9 EUR
|21,1 EUR
|1.856,8 EUR
|21,1 EUR
|3.671,4 EUR
|21,1 EUR
|379,8 EUR
|21,1 EUR
|211 EUR
|21,1 EUR
|1.055 EUR
|21,1 EUR
|3.692,5 EUR
|21,1 EUR
|84,4 EUR
|21,1 EUR
|63,3 EUR
|21,1 EUR
|422 EUR
|21,1 EUR
|3.734,7 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|422 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|2.004,5 EUR
|21,1 EUR
|569,7 EUR
|21,1 EUR
|3.460,4 EUR
|21,1 EUR
|84,4 EUR
|21,1 EUR
|3.819,1 EUR
|21,1 EUR
|1.540,3 EUR
|21,1 EUR
|2.363,2 EUR
|21,1 EUR
|1.540,3 EUR
|21,1 EUR
|3.671,4 EUR
|21,1 EUR
|63,3 EUR
|21,1 EUR
|1.033,9 EUR
|21,1 EUR
|633 EUR
|21,1 EUR
|970,6 EUR
|21,1 EUR
|63,3 EUR
|21,1 EUR
|1.730,2 EUR
|21,1 EUR
|1.413,7 EUR
|21,1 EUR
|1.287,1 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|3.059,5 EUR
|21,1 EUR
|3.038,4 EUR
|21,1 EUR
|3.903,5 EUR
|21,1 EUR
|675,2 EUR
|21,1 EUR
|3.734,7 EUR
|21,1 EUR
|780,7 EUR
|21,1 EUR
|1.793,5 EUR
|21,1 EUR
|696,3 EUR
|21,1 EUR
|42,2 EUR
|21,1 EUR
|1.287,1 EUR
|21,1 EUR
|2.257,7 EUR
|21,1 EUR
|654,1 EUR
|21,1 EUR
|232,1 EUR
|21,1 EUR
|1.877,9 EUR
|21,1 EUR
|1.287,1 EUR
|21,1 EUR
|63,3 EUR
|21,1 EUR
|2.426,5 EUR
|21,1 EUR
|2.321 EUR
|21,1 EUR
|527,5 EUR
|21,1 EUR
|548,6 EUR
|21,1 EUR
|147,7 EUR
|21,1 EUR
|63,3 EUR
|21,1 EUR
|147,7 EUR
|21,1 EUR
|1.666,9 EUR
|21,1 EUR
|1.856,8 EUR
|21,1 EUR
|147,7 EUR
|21,1 EUR
|1.856,8 EUR
|21,1 EUR
|907,3 EUR
|21,1 EUR
|4.156,7 EUR
|21,1 EUR
|780,7 EUR
|21,1 EUR
|865,1 EUR
|21 EUR
|4.284 EUR
|21 EUR
|1.785 EUR
|21 EUR
|4.284 EUR
|21 EUR
|2.562 EUR
|21 EUR
|1.932 EUR
|21 EUR
|1.596 EUR
|21 EUR
|1.596,00 EUR
|21 EUR
|1.260,00 EUR
|21 EUR
|4.137,00 EUR
|21 EUR
|147,00 EUR
|21 EUR
|3.381 EUR
|21 EUR
|63 EUR
|21 EUR
|42 EUR
|21 EUR
|11.487,00 EUR
|20,95 EUR
|16.110,55 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|21,0639 EUR
|174.514,5500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XFRA
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Heidelberger Platz 3
|14197 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.springernature.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100246 19.08.2025 CET/CEST