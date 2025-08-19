Original-Research: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) (von First Berlin Eq...

Werbung ausblenden

Original-Research: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG)

19.08.2025
Original-Research: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) - from First Berlin
Equity Research GmbH

19.08.2025 / 15:20 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Swissnet AG (formerly
Beaconsmind AG)

     Company Name:                Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG)
     ISIN:                        CH0451123589

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        19.08.2025
     Target price:                EUR19.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on swissnet AG
(ISIN: CH0451123589). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and increased the price target from EUR 18.50 to EUR 19.00.

Swissnet Group has released its final audited FY/24 results, which confirm
the preliminary figures published earlier this year and reflect the
successful transition into a larger ICT (Information and Communication
Technology) and SaaS platform. The Group doubled its revenue to CHF 12.6m in
FY/24, driven by organic growth and new acquisitions. It achieved positive
adjusted EBITDA of CHF 2.2m (vs. CHF -0.4m in FY/23) for the first time.
With a strengthened balance sheet, broadened product suite, and expanded
management team, Swissnet is navigating through 2025 with strong momentum
and a robust pipeline containing high-value contracts across retail,
hospitality, and infrastructure verticals. Of particular strategic relevance
is a new Wi-Fi infrastructure contract signed in July 2025 with a major food
retail chain covering ~500 stores and valued at ~EUR1.5m. This deal further
enhances 2025 revenue visibility. Following the reported figures, we have
rolled over our DCF-model. This leads to a slightly higher price target of
EUR19.00 (old: EUR18.50). This represents an upside potential of >180%. Our
reiterated Buy rating is supported by accelerating earnings growth, strong
momentum, and a robust project pipeline.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu swissnet AG (ISIN:
CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 18,50 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:
Die Swissnet Gruppe hat ihre endgültigen, geprüften Ergebnisse für das
Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Diese bestätigen die Anfang des Jahres
veröffentlichten vorläufigen Zahlen und spiegeln den erfolgreichen Übergang
zu einer grösseren ICT- (Informations- und Kommunikationstechnologie) und
SaaS-Plattform wider. Die Gruppe verdoppelte ihren Umsatz im GJ/24 auf CHF
12,6 Mio., angetrieben durch organisches Wachstum und neue Akquisitionen.
Sie erzielte erstmals ein positives bereinigtes EBITDA von CHF 2,2 Mio.
(gegenüber CHF -1,4 Mio. im GJ/23). Mit einer gestärkten Bilanz, einer
erweiterten Produktpalette und einem vergrösserten Managementteam steuert
Swissnet mit einer starken Dynamik und einer soliden Pipeline mit
hochwertigen Verträgen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und
Infrastruktur durch das Jahr 2025. Von besonderer strategischer Bedeutung
ist ein neuer Wi-Fi-Infrastrukturvertrag, der im Juli 2025 mit einer grossen
Lebensmitteleinzelhandelskette unterzeichnet wurde, ca. 500 Filialen umfasst
und einen Wert von ca. EUR1,5 Mio. hat. Dieser Vertrag erhöht die
Umsatzvisibilität für 2025 weiter. Nach den gemeldeten Zahlen haben wir
unser DCF-Modell überarbeitet, was zu einem leicht höheren Kursziel von
EUR19,00 (alt: EUR18,50) führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von
>180%. Unsere erneute Kaufempfehlung wird durch die sich beschleunigenden
Erträge, das starke Geschäftsmomentum und die robuste Projektpipeline
unterstützt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=850d8a428560a0e997675bbdc49e3278

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2185950 19.08.2025 CET/CEST

