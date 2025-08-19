Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu den Verhandlungen über die Ukraine

dpa-AFX · Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu den Verhandlungen über die Ukraine:

"Der Auflauf prominenter Politiker im Weißen Haus - inklusive EU-Kommissionspräsidentin, Nato-Generalsekretär und deutschem Bundeskanzler - sollte erkennbar dazu dienen, Trump die Einigkeit Europas in der Ukraine-Frage vor Augen zu führen. Man wollte so viel Einfluss wie möglich auf den wankelmütigen Trump nehmen, der beim Alaska-Gipfel dem kriegführenden russischen Präsidenten Wladimir Putin frohgemut die Hand geschüttelt und ihm das Rampenlicht geboten hatte. Mit ihrer Strategie, gewissermaßen einer Art begleitetem Verhandeln, wollten die Europäer sicherstellen, bei möglichen Friedensplanungen nicht am Katzentisch zu landen. Zumal Trump ihre zentrale Forderung nach einem Waffenstillstand zum Wohle der geschwächten Ukraine zunächst beiseite gewischt und den ukrainischen Präsidenten schon auf Gebietsverluste vorbereitet hatte."/yyzz/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden