Wer geht ins Rennen um den Deutschen Buchpreis?

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis? Die Jury will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die 20 Titel der Longlist bekanntgeben. Insgesamt hatten 124 deutschsprachige Verlage 200 Romane ins Rennen geschickt. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment.

Am 16. September wird die Longlist dann auf sechs Titel für die sogenannte Shortlist verkürzt. Der Sieger oder die Siegerin wird am 13. Oktober verkündet - dem Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

Der Deutsche Buchpreis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?"./DP/jha/

