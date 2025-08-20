Globale Zurückhaltung – Märkte starten mit Gegenwind
Ein trüber Auftakt für die Börsen: Der DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer und reiht sich damit in die globale Tendenz ein. Auch die US-Indizes deuten vorbörslich auf eine negative Bewegung hin – wenn auch weniger ausgeprägt. In Asien setzte der Nikkei die Abwärtsbewegung fort und verlor ebenfalls an Boden.
Makroökonomischer Überblick:
Japans Außenhandelsdaten für Juli fielen enttäuschend aus: Statt des erwarteten Überschusses verzeichnete das Land ein Handelsdefizit von JPY 117,6 Milliarden. Besonders die Exporte entwickelten sich schwach und gingen um 2,6 % zurück – der stärkste Rückgang seit über vier Jahren. Verantwortlich dafür sind vor allem die jüngsten US-Zölle, die die Nachfrage nach japanischen Produkten spürbar dämpften. In Großbritannien wurde die Juli-Inflation mit 3,8 % gemeldet. Der Wert liegt leicht über dem Vormonat, entspricht aber weitgehend den Prognosen.
Im Fokus:
LLB-Gruppe
Die Aktie der Liechtensteinischen Landesbank zeigt sich vorbörslich stabil. Das Unternehmen präsentierte heute ein solides Halbjahresergebnis: Mit einem Konzernergebnis von CHF 91 Mio. und einem Geschäftsertrag von CHF 312,8 Mio. konnte die Bank ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Besonders das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft legte deutlich zu, gestützt durch die Integration der ehemaligen ZKB Österreich. Die Kundenvermögen überschritten erstmals die Marke von CHF 100 Mrd., was die strategische Ausrichtung der Gruppe bestätigt.
SFC Energy AG
Die Aktie der SFC Energy zeigt sich robust. Impulse liefert ein neuer Auftrag aus Kanada: Latium Technologies setzt weiterhin auf die EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen für seine KI-gestützten CCTV-Überwachungssysteme. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf CAD 1,2 Mio. und stärkt die Position von SFC im Markt für netzunabhängige Sicherheitslösungen. Die Kombination aus Solarenergie und Brennstoffzellen ermöglicht eine autonome Stromversorgung in abgelegenen Industriegebieten – ein Konzept, das zunehmend gefragt ist. Der Auftrag unterstreicht die strategische Relevanz des Geschäftsbereichs Clean Energy.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2TLU
|17,56
|25990,895003 Punkte
|13,87
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG82WE
|4,46
|23834,584414 Punkte
|55,89
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NG7
|4,25
|24657,360113 Punkte
|49,81
|Open End
|Gold
|Bull
|UG8RUF
|2,32
|3301,343737 USD
|125,89
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG8615
|3,06
|24572,810006 Punkte
|64,32
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|UG4CM1
|1,90
|200,00 USD
|5,66
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UG1N6B
|14,19
|24200,00 Punkte
|16,46
|20.03.2026
|Renk Group AG
|Call
|UG78VH
|0,31
|72,00 EUR
|5,54
|17.12.2025
|NASDAQ 100
|Put
|UG8GUJ
|7,94
|24000,00 Punkte
|14,94
|17.10.2025
|NVIDIA Corp.
|Call
|UG1X0D
|3,44
|170,00 USD
|4,18
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|4,96
|1045,580662 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG8GK2
|1,29
|1335,60 EUR
|10
|Open End
|Palo Alto Networks Inc.
|Long
|UG8MEG
|10,33
|169,496278 USD
|15
|Open End
|MTU Aero Engines AG
|Long
|HC3QTR
|4,19
|309,098303 EUR
|5
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD3EG2
|2,04
|207,324172 EUR
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.08.2025; 09:45 Uhr;
