Tote nach russischem Angriff auf Stadt in der Ostukraine
dpa-AFX · Uhr
KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk bei Telegram mit. Getroffen worden sei ein Wohngebiet mit einem Markt. Das russische Militär habe demnach Raketenwerfer des Typs "Smertsch" (Wirbelsturm) eingesetzt.
Die Frontlinie befindet sich nur wenige Kilometer von der Industriestadt entfernt. Von den über 70.000 Einwohnern, die vor Kriegsbeginn dort lebten, sollen nach Behördenangaben noch rund 8.000 in Kostjantyniwka verblieben sein.
Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/nas
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
GeldpolitikTrump fordert Rücktritt von Vorstandsmitglied der Notenbankheute, 16:13 Uhr · dpa-AFX
Wegen EU-AutozöllenChina prüft EU-Milchprodukte länger18. Aug. · dpa-AFX
Japans Exporte sinken wegen US-Zollkonflikt - Rückgang höher als erwartetheute, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Treffen zum UkrainekriegTrumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigunge16. Aug. · dpa-AFX
Kreise: US-Regierung erwägt Beteiligung an Intel von etwa 10 Prozent18. Aug. · dpa-AFX