EQS-News: Advanced Blockchain AG verlängert Vorstandsvertrag von Hatem Elsayed bis Ende 2027 und kündigt Investoren-Call an

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie

Advanced Blockchain AG verlängert Vorstandsvertrag von Hatem Elsayed bis Ende 2027 und kündigt Investoren-Call an



21.08.2025 / 09:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Blockchain AG verlängert Vorstandsvertrag von Hatem Elsayed bis Ende 2027 und kündigt Investoren-Call an

Berlin, 21. August 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, gibt bekannt, dass der Aufsichtstrat den Vorstandsvertrag des Chief Operating Officer (COO), Herrn Hatem Elsayed, bis zum 31.12.2027 verlängert hat.



Rüdiger Andreas Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG, führt aus: „Wir freuen uns sehr, dass Hatem Elsayed für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Mit seiner Erfahrung und seinem hohen Engagement wird er auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von Advanced Blockchain leisten.“



Update Call für Investoren

Am 28. August 2025 um 14 Uhr findet ein Update-Call statt, um die Aktionäre über den aktuellen Stand der Geschäftsentwicklung zu informieren. Interessierte Investoren können sich über den nachfolgenden Link zu der Veranstaltung anmelden: https://www.appairtime.com/de/event/ca3c6391-435a-4b96-b911-d04d3be6eda4.



ABAG plant, die geprüften Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. im Vorfeld des Investorencalls zu veröffentlichen.



Hauptversammlung 2025

Die ordentliche Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG wird voraussichtlich im Oktober 2025 in physischer Form im Blockchain Center der Frankfurt School of Finance stattfinden. Neben den formalen Beschlussfassungen werden der aktuelle Stand der Strategieumsetzung sowie die weiteren operativen Wachstumspläne im Mittelpunkt stehen.



Über die Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2187030 21.08.2025 CET/CEST