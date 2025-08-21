EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Zollkonflikt
Brüssel/Washington (dpa) - Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. Aus ihr geht unter anderem hervor, dass die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend gesenkt werden könnten.
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ZollstreitLagarde: EU-Handelsdeal mit den USA nahe an Grundannahmen der EZBgestern, 10:30 Uhr · Reuters
ZollstreitEU-Handelsüberschuss mit USA im Juni deutlich gesunken18. Aug. · Reuters
Postdienste stoppen Pakete in die USA wegen neuer Zollregelngestern, 16:19 Uhr · Reuters
USA: Großbritannien lässt "Hintertür"-Forderung gegen Apple fallen19. Aug. · Reuters