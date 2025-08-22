Werbung ausblenden
DAX® - Geduld gefragt

HSBC
HSBC Daily Trading

Geduld gefragt

Erneut lediglich 130 Punkte Hoch-Tief-Spanne beim DAX®, erneut eine Tageskerze mit einem kleinen Körper – wie an allen Handelstagen im bisherigen Wochenverlauf. Die Bewegungsarmut des Aktienbarometers hält also an und die deutschen Standardwerte verharren in der stabilen Seitenlage der jüngeren Vergangenheit. Um dem DAX® neues Leben einzuhauchen, ist auf der Oberseite ein Spurt über die Hochpunkte bei 24.500/24.600 Punkten bzw. über das bisherige Allzeithoch bei 24.639 Punkten vonnöten. Zweifelsohne würde ein Vorstoß in „uncharted territory“ für ein neues prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Andererseits gilt es nach Süden, ein Abtauchen unter das Augusttief bei 23.381 Punkten zu verhindern. Im Zusammenspiel mit der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten entsteht auf diesem Niveau ein wirklich massiver Rückzugsbereich, dessen Unterschreiten die Gefahr einer oberen Umkehr deutlich anschwellen ließe. Vor diesem Hintergrund ist aktuell Geduld gefragt. Der DAX® manövriert sich mehr und mehr in eine klassische „make or break“-Situation hinein.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



