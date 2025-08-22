DAX® - Geduld gefragt

Erneut lediglich 130 Punkte Hoch-Tief-Spanne beim DAX®, erneut eine Tageskerze mit einem kleinen Körper – wie an allen Handelstagen im bisherigen Wochenverlauf. Die Bewegungsarmut des Aktienbarometers hält also an und die deutschen Standardwerte verharren in der stabilen Seitenlage der jüngeren Vergangenheit. Um dem DAX® neues Leben einzuhauchen, ist auf der Oberseite ein Spurt über die Hochpunkte bei 24.500/24.600 Punkten bzw. über das bisherige Allzeithoch bei 24.639 Punkten vonnöten. Zweifelsohne würde ein Vorstoß in „uncharted territory“ für ein neues prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Andererseits gilt es nach Süden, ein Abtauchen unter das Augusttief bei 23.381 Punkten zu verhindern. Im Zusammenspiel mit der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten entsteht auf diesem Niveau ein wirklich massiver Rückzugsbereich, dessen Unterschreiten die Gefahr einer oberen Umkehr deutlich anschwellen ließe. Vor diesem Hintergrund ist aktuell Geduld gefragt. Der DAX® manövriert sich mehr und mehr in eine klassische „make or break“-Situation hinein.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.