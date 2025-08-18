DAX® - Vor neuem Bewegungsimpuls?

Den Kurseinbruch vom 1. August hat der DAX® (Tief bei 23.381 Punkten) sehr gut verkraftet. Am vergangenen Freitag haben die deutschen Standardwerte sogar die Hochpunkte bei rund 24.500 Punkten getestet. Seit Anfang Juli und dem damaligen Allzeithoch bei 24.639 Punkten tritt das Aktienbarometer in diesem Dunstkreis immer wieder auf der Stelle. Auch übergeordnet pendelt der DAX® damit in den letzten Monaten (nur noch) seitwärts. Letzteres schlägt sich in den Bollinger Bändern ebenfalls nieder. So haben sich die Begrenzungen des Volatilitätsindikators stark zusammengezogen. Das obere Bollinger Band (akt. bei 24.548 Punkten) untermauert zudem die Bedeutung der o. g. Hürden. Die aktuelle Schwankungsarmut ist oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls, zumal auch die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.957 Punkten) seit Wochen extrem flach verläuft. Ein Ausbruch dient dabei als entscheidender Katalysator. Unterstützungen bestehen indes in Form der angeführten Glättung, des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 23.648 Punkten) sowie des eingangs angeführten Augusttiefs. Letzteres liegt zudem exakt im Dunstkreis der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.