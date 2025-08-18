Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Vor neuem Bewegungsimpuls?

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Vor neuem Bewegungsimpuls?

Den Kurseinbruch vom 1. August hat der DAX® (Tief bei 23.381 Punkten) sehr gut verkraftet. Am vergangenen Freitag haben die deutschen Standardwerte sogar die Hochpunkte bei rund 24.500 Punkten getestet. Seit Anfang Juli und dem damaligen Allzeithoch bei 24.639 Punkten tritt das Aktienbarometer in diesem Dunstkreis immer wieder auf der Stelle. Auch übergeordnet pendelt der DAX® damit in den letzten Monaten (nur noch) seitwärts. Letzteres schlägt sich in den Bollinger Bändern ebenfalls nieder. So haben sich die Begrenzungen des Volatilitätsindikators stark zusammengezogen. Das obere Bollinger Band (akt. bei 24.548 Punkten) untermauert zudem die Bedeutung der o. g. Hürden. Die aktuelle Schwankungsarmut ist oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls, zumal auch die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.957 Punkten) seit Wochen extrem flach verläuft. Ein Ausbruch dient dabei als entscheidender Katalysator. Unterstützungen bestehen indes in Form der angeführten Glättung, des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 23.648 Punkten) sowie des eingangs angeführten Augusttiefs. Letzteres liegt zudem exakt im Dunstkreis der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wochenrückblick – DAX® auf Rekordhochjagd
Werbung
16. Aug. · HSBC
Wochenrückblick – DAX® auf Rekordhochjagd
Gebeutelter US-Krankenversicherer
Warum Warren Buffett gerade jetzt bei Unitedhealth eingestiegen ist15. Aug. · onvista
Warum Warren Buffett gerade jetzt bei Unitedhealth eingestiegen ist
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Dax Vorbörse 18.08.2025
Rekord bleibt in Reichweiteheute, 08:05 Uhr · onvista
Rekord bleibt in Reichweite
Dax Tagesrückblick 15.08.2025
Dax-Anleger bleiben vor Trump-Putin-Treffen vorsichtig - Thyssenkrupp erneut mit Verlusten15. Aug. · onvista
Dax-Anleger bleiben vor Trump-Putin-Treffen vorsichtig - Thyssenkrupp erneut mit Verlusten
Weitere Artikel
Werbung ausblenden