DAX® - Zwei ganz entscheidende Leitplanken

Der DAX® erlebte gestern einen äußerst ruhigen Wochenauftakt. Eröffnungs- und Schlusskurs lagen fast auf identischem Niveau, sodass ein klassisches „doji“-Muster entsteht. Gleichzeitig fiel die Hoch-Tief-Spanne mit weniger als 100 Punkten sehr gering aus. Beide Phänomene unterstreichen nochmals die sich aufstauende Bewegungsarmut, welche sich auch in den eng beieinanderliegenden Bollinger Bändern im Tagesbereich widerspiegelt. Die aktuelle Lethargie gibt uns die Gelegenheit, etwas genauer auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte zu schauen. Seit Anfang Juni hat der DAX® in schöner Regelmäßigkeit bei 24.500/24.600 Punkten immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Entsprechend würde ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 24.639 Punkten zu einem Lüften dieses Deckels führen. Lohn der Mühen wäre ein erneutes prozyklisches Kaufsignal. Auf der Unterseite gilt es dagegen, das Augusttief bei 23.381 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Zusammen mit der altbekannten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten entsteht auf diesem Niveau ein tragfähiger Rückzugsbereich.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.