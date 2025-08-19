DAX® - Zwei ganz entscheidende Leitplanken

Werbung ausblenden
Der DAX® erlebte gestern einen äußerst ruhigen Wochenauftakt. Eröffnungs- und Schlusskurs lagen fast auf identischem Niveau, sodass ein klassisches „doji“-Muster entsteht. Gleichzeitig fiel die Hoch-Tief-Spanne mit weniger als 100 Punkten sehr gering aus. Beide Phänomene unterstreichen nochmals die sich aufstauende Bewegungsarmut, welche sich auch in den eng beieinanderliegenden Bollinger Bändern im Tagesbereich widerspiegelt. Die aktuelle Lethargie gibt uns die Gelegenheit, etwas genauer auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte zu schauen. Seit Anfang Juni hat der DAX® in schöner Regelmäßigkeit bei 24.500/24.600 Punkten immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Entsprechend würde ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 24.639 Punkten zu einem Lüften dieses Deckels führen. Lohn der Mühen wäre ein erneutes prozyklisches Kaufsignal. Auf der Unterseite gilt es dagegen, das Augusttief bei 23.381 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Zusammen mit der altbekannten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten entsteht auf diesem Niveau ein tragfähiger Rückzugsbereich.

