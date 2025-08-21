DAX® - Stabile Seitenlage

Gestern hatten wir an dieser Stelle ein Special zum Silberpreis. Auf die tägliche DAX®-Analyse hatten wir also bewusst verzichtet, was bei der aktuellen Bewegungsarmut aber gar nicht ins Gewicht fällt. Alle drei Tageskerzen der bisherigen Handelswoche weisen kleine Körper auf, d. h. die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs fällt gering aus. Damit verharren die deutschen Standardwerte einerseits in der Lethargie der letzten Wochen, andererseits aber auch in unmittelbarer Schlagdistanz zu den jüngsten Hochpunkten bei 24.500/24.600 Punkten. Ein Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 24.639 Punkten würde diesen Deckel lüften und für ein neues prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Als erste Unterstützung ist indes der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 23.975 Punkten) zu nennen. Charttechnisch noch wichtiger ist allerdings das Augusttief bei 23.381 Punkten, welches zudem mit einem lehrbuchmäßigen Pullback an die altbekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten einherging. Für beachtenswert halten wir auch die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Der Bären-Anteil unter den US-Privatanlegern liegt bereits wieder bei hohen 44,8 % - von Hochstimmung oder gar Euphorie also keine Spur.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

