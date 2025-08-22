Dax startet leicht im Minus - Warten auf Powell-Rede

Frankfurt (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell haben sich Investoren mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax bröckelte am Freitag um 0,2 Prozent auf 24.256 Punkte ab.

"Powell wird sich nicht auf eine US-Zinssenkung im September festlegen", prognostizierte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin der Saxo Bank. Die US-Notenbank Fed muss gemäß ihres Mandats sowohl die Inflation im Griff behalten als auch das Wachstum fördern. "Da vor der Fed-Sitzung noch weitere Daten zur Inflation und zur Beschäftigungslage veröffentlicht werden, hat Powell allen Grund, geduldig zu bleiben und sich alle Optionen offen zu halten", betonte Chanana.

Bei den Unternehmen stand Südzucker im Rampenlicht. Wegen niedriger Weltmarktpreise schraubte Europas größter Zuckerproduzent seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zurück. Dieser Schritt komme nicht vollständig überraschend, sagte ein Börsianer. Südzucker-Aktien stiegen zur Eröffnung um 2,5 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch um knapp drei Prozent abgerutscht waren.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)