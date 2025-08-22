Werbung ausblenden

Dax startet leicht im Minus - Warten auf Powell-Rede

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell haben sich Investoren mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax bröckelte am Freitag um 0,2 Prozent auf 24.256 Punkte ab.

"Powell wird sich nicht auf eine US-Zinssenkung im September festlegen", prognostizierte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin der Saxo Bank. Die US-Notenbank Fed muss gemäß ihres Mandats sowohl die Inflation im Griff behalten als auch das Wachstum fördern. "Da vor der Fed-Sitzung noch weitere Daten zur Inflation und zur Beschäftigungslage veröffentlicht werden, hat Powell allen Grund, geduldig zu bleiben und sich alle Optionen offen zu halten", betonte Chanana.

Bei den Unternehmen stand Südzucker im Rampenlicht. Wegen niedriger Weltmarktpreise schraubte Europas größter Zuckerproduzent seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr zurück. Dieser Schritt komme nicht vollständig überraschend, sagte ein Börsianer. Südzucker-Aktien stiegen zur Eröffnung um 2,5 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch um knapp drei Prozent abgerutscht waren.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 22.08.2025
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokusheute, 08:20 Uhr · onvista
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokus
Dax Vorbörse 21.08.2025
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtunggestern, 08:04 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung
Dax Tagesrückblick 19.08.2025
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDax19. Aug. · onvista
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDax
Dax wenig verändert erwartet - Notenbanker-Treffen im Blickheute, 07:31 Uhr · Reuters
Dax wenig verändert erwartet - Notenbanker-Treffen im Blick
Dax Tagesrückblick 15.08.2025
Dax-Anleger bleiben vor Trump-Putin-Treffen vorsichtig - Thyssenkrupp erneut mit Verlusten15. Aug. · onvista
Dax-Anleger bleiben vor Trump-Putin-Treffen vorsichtig - Thyssenkrupp erneut mit Verlusten
Weitere Artikel
Werbung ausblenden