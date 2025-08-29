Werbung ausblenden

VAT kündigt Veränderung in der Geschäftsleitung an

EQS Group · Uhr

VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie
VAT kündigt Veränderung in der Geschäftsleitung an

29.08.2025 / 18:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Finn Felsberg, Executive Vice President der Semiconductor Solutions Group (SSG) und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die VAT, um eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens zu verfolgen.

Finn trat im Dezember 2023 in die VAT ein und war in seiner Funktion verantwortlich für das weltweite Halbleitergeschäft der Gruppe, einschliesslich der Kernaktivitäten im Ventilbereich, des Geschäfts für angrenzende Produkte sowie die konzernweite F&E-Funktion. Während seiner Amtszeit konnte die VAT ihre führende Produkt- und Marktposition weiter ausbauen, insbesondere im Kerngeschäft mit Ventilen. Gleichzeitig wurden erhebliche zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten in angrenzenden Produkt- und Servicebereichen erschlossen. Zudem hat er ein starkes und agiles internes Mindset zur Entwicklung zukünftiger Geschäftsbereiche entlang der Vakuumkette gefördert.

Wir danken Finn für seinen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg der VAT und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.

Mit sofortiger Wirkung und bis die Nachfolgelösung bestimmt ist, wird Urs Gantner, CEO und ehemaliger EVP der Semiconductor Solutions Group, die Leitung der Aktivitäten im Halbleiterbereich übernehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
VAT Group AG
Michel R. Gerber
Head of Sustainability and Investor Relations
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com


Anja Brun
Head of Marketing and Corporate Communications
T +41 81 553 71 84

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon:+41 81 771 61 61
Fax:+41 81 771 48 30
E-Mail:reception@vat.ch
Internet:www.vatvalve.com
ISIN:CH0311864901
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2190986
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190986 29.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
VAT Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden