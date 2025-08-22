Werbung ausblenden

Schwarz-Rot in Flecktarn - Regierung vor Woche der militärischen Schwerpunkte

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) -Die Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung wird in der kommenden Woche einen besonderen Schwerpunkt auf militärische Aspekte legen. Am Mittwoch soll das Kabinett im Verteidigungsministerium tagen - und dann höchstwahrscheinlich mehrere bundeswehrbezogene Gesetzentwürfe und Auslandseinsätze beschließen. An der Kabinettssitzung soll auch der neue militärische Oberbefehlshaber der Nato, US-General Alexus Grynkewich, teilnehmen. Zudem werden Vizekanzler Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Eröffnung eines Rheinmetall-Werks zur Produktion von Artilleriemunition ins niedersächsische Unterlüß reisen. Am Donnerstag wiederum nimmt Kanzler Friedrich Merz an einer Marineübung bei Rostock teil.

"Die Bundesregierung unterstreicht damit die Bedeutung der Verteidigungspolitik in einer Zeit der Bedrohungen und Kriege", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer zur Begründung. Das Kabinett werde sich in seiner Sitzung intensiv mit den sicherheitspolitischen Entscheidungen auseinandersetzen. Als sicher gilt, dass das Mandat für den Einsatz im Südsudan sowie das Mandat für den Einsatz im Roten Meer gegen Angriffe der Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe verlängert werden sollen. Zudem ist geplant, aber noch nicht sicher, dass auch der Wehrdienst-Gesetzentwurf sowie ein Gesetzentwurf zur Stärkung der militärischen Sicherheit der Bundeswehr auf der Agenda stehen. Zudem ist geplant, die Geschäftsordnung für den neuen nationalen Sicherheitsrat zu verabschieden. Dieser soll eine engere Abstimmung auf Bundesebene über außen- und sicherheitspolitische Fragen ermöglichen, aber auch Vertreter anderer staatlicher Ebenen hinzuziehen können.

Erst am Donnerstag hatte der Vorsitzende des Bundeswehr-Verbands, André Wüstner, gefordert, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs ihren Bevölkerungen erläutern müssten, wie sehr sich die internationale Sicherheits- und Bedrohungslage verändert habe. Die Weltordnung habe sich "brutal" geändert - "zunehmend weg von der Stärke des Rechts, hin zum Recht des Stärkeren".

Union und SPD hatten deshalb zusammen mit den Grünen schon vor Amtsantritt der neuen Bundesregierung die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse so verändert, dass es praktisch keinen Deckel mehr für Verteidigungsausgaben gibt. Hintergrund ist vor allem der russische Angriff auf die Ukraine, die Aufrüstung Russlands und Chinas sowie der unter US-Präsident Donald Trump entstandene Wunsch, sich unabhängiger von einer Zusammenarbeit mit den USA zu machen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas Seythal)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Verluste an der Wall Street erwartet - Anleger halten sich weiter zurückgestern, 14:36 Uhr · dpa-AFX
Verluste an der Wall Street erwartet - Anleger halten sich weiter zurück
Leichter Optimismus nach Gipfeln
Rüstungswerte unter Druck19. Aug. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Laut Kreisen
Boeing verhandelt mit China über Auftrag für bis zu 500 Flugzeugegestern, 15:14 Uhr · Reuters
Boeing verhandelt mit China über Auftrag für bis zu 500 Flugzeuge
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Citigroup nicht mehr so skeptischheute, 09:31 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall bester Wert im Dax
Ergebnisloser Gipfel schiebt Europas Rüstungsaktien an18. Aug. · dpa-AFX
Ein Kampfflugzeug ist beim Abflug zu sehen.
Weitere Artikel
Werbung ausblenden