Dax Chartanalyse 26.08.2025

Dax erholt sich ausgehend von wichtiger Unterstützung

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung24.19024.040

Dax-Rückblick:

Nach einem wenig dynamischen Wochenauftakt am gestrigen Montag setzte der Dax heute Vormittag zunächst deutlich zurück und fiel zurück in den Bereich der angesprochenen Unterstützungszone um 24.040/50 Punkte.

Ausgehend von diesem Unterstützungslevel erholte sich das deutsche Börsenbarometer zwischenzeitlich wieder um knapp 150 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit der Verkaufswelle zum Handelsstart heute bis auf 24.040 Punkte wurde die Aufwärtskurslücke im XETRA-Dax vom 13. August wieder geschlossen. Diese Zone (grün im Stundenchart) bleibt somit eine wichtige Unterstützungszone.

Mit der kräftigen Erholung ausgehend von der angesprochenen Unterstützung bleibt die jüngste Handelsspanne 24.040 bis 24.500 Punkte somit vorerst weiter intakt. Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs unterhalb von 24.040 Punkten, bis dahin ist von einer Fortsetzung des richtungslosen Handels in der genannten Zone für die kommenden Handelstage auszugehen. 

Dax Chart
Quelle: Tradingview


Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7SUA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.803,06 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9BWG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.640,75 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingeheute, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
