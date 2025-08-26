Dax-Rückblick:

Nach einem wenig dynamischen Wochenauftakt am gestrigen Montag setzte der Dax heute Vormittag zunächst deutlich zurück und fiel zurück in den Bereich der angesprochenen Unterstützungszone um 24.040/50 Punkte.

Ausgehend von diesem Unterstützungslevel erholte sich das deutsche Börsenbarometer zwischenzeitlich wieder um knapp 150 Punkte.

Dax-Ausblick:

Mit der Verkaufswelle zum Handelsstart heute bis auf 24.040 Punkte wurde die Aufwärtskurslücke im XETRA-Dax vom 13. August wieder geschlossen. Diese Zone (grün im Stundenchart) bleibt somit eine wichtige Unterstützungszone.

Mit der kräftigen Erholung ausgehend von der angesprochenen Unterstützung bleibt die jüngste Handelsspanne 24.040 bis 24.500 Punkte somit vorerst weiter intakt. Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs unterhalb von 24.040 Punkten, bis dahin ist von einer Fortsetzung des richtungslosen Handels in der genannten Zone für die kommenden Handelstage auszugehen.