Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 15.08.2025

Der Dax erreicht vor dem Alaska-Gipfel sein Kursziel auf der Oberseite

onvista · Uhr
Chartanalyse
Chartanalyse · Quelle: onvista media GmbH
Dax-Widerstand:24.50024.640
Dax-Unterstützung24.16024.050

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Oberhalb dieser Unterstützung hat der Dax noch Luft nach oben") lautete wie folgt:

Nach dem fulminanten Start am Morgen wurde der Index in der zweiten Handelsstunde zwar ordentlich abverkauft, oberhalb der wichtigen Unterstützungen (grün im Stundenchart unten) um 24.160 und 24.040/50 Punkte bleiben die Käufer dennoch vorerst weiter im Vorteil, was eine mögliche Trendfortsetzung in den Bereich 24.400/500 Punkte anbelangt. Erst unterhalb von 24.160 Punkten (Stundenschlusskurs) müsste die präferierte Kaufwelle Richtung 24.400 Punkte zunehmend in Frage gestellt werden.

Der Dax legte im gestrigen Handelsverlauf deutlich zu und kletterte zeitweise bis in den Bereich um 24.400 Punkte. Heute morgen startete der Index dann positiv in den Handel und arbeitete das nächste Kursziel auf der Oberseite bei 24.500 Punkten ab. 

Dax-Ausblick: 

Seit dem vergangenen Dienstag ("Der Dax hat noch Chancen, Richtung 24.500 Punkte zu steigen") war eine Kaufwelle im Dax in den "Bereich 24.400/500 Punkte" favorisiert worden - diese Zone wurde mit der heutigen Bewegung komplett abgearbeitet. Hier heißt es nun, die Ernte einzufahren und sich erneut an die Seitenlinie zu begeben, bis sich die nächste Chance ergibt.

Das Chance-Risiko Profil ist im Vorfeld des Alaska-Gipfels am Abend  weder auf der Longseite noch auf der Shortseite attraktiv. Der Ausgang des Treffens und die möglichen Auswirkungen auf die Aktienkurse sind schwer zu prognostizieren, Defensive ist daher zunächst Trumpf. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7SES) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 15.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.044,79 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU01DB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 15.08.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.939,16 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 14.08.2025
Oberhalb dieser Unterstützung hat der Dax noch Luft nach obengestern, 11:09 Uhr · onvista
Chartanalyse
Dax Chartanalyse 13.08.2025
Dax überwindet Abwärtstrend und hat weiteres Aufwärtspotenzial13. Aug. · onvista
Chartanalyse
Dax Chartanalyse 12.08.2025
Der Dax hat noch Chancen, Richtung 24.500 Punkte zu steigen12. Aug. · onvista
Chartanalyse
Dax Chartanalyse 11.08.2025
Dax-Korrektur setzt sich fort, aber die Käufer bleiben im Spiel11. Aug. · onvista
Chartanalyse
Dax Tagesrückblick 14.08.2025
Dax strebt vor Trump-Putin-Treffen weiter aufwärts - US-Preisdaten bremsen nur kurzzeitiggestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax strebt vor Trump-Putin-Treffen weiter aufwärts - US-Preisdaten bremsen nur kurzzeitig
Weitere Artikel
Werbung ausblenden