Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Oberhalb dieser Unterstützung hat der Dax noch Luft nach oben") lautete wie folgt:

Nach dem fulminanten Start am Morgen wurde der Index in der zweiten Handelsstunde zwar ordentlich abverkauft, oberhalb der wichtigen Unterstützungen (grün im Stundenchart unten) um 24.160 und 24.040/50 Punkte bleiben die Käufer dennoch vorerst weiter im Vorteil, was eine mögliche Trendfortsetzung in den Bereich 24.400/500 Punkte anbelangt. Erst unterhalb von 24.160 Punkten (Stundenschlusskurs) müsste die präferierte Kaufwelle Richtung 24.400 Punkte zunehmend in Frage gestellt werden.

Der Dax legte im gestrigen Handelsverlauf deutlich zu und kletterte zeitweise bis in den Bereich um 24.400 Punkte. Heute morgen startete der Index dann positiv in den Handel und arbeitete das nächste Kursziel auf der Oberseite bei 24.500 Punkten ab.

Dax-Ausblick:

Seit dem vergangenen Dienstag ("Der Dax hat noch Chancen, Richtung 24.500 Punkte zu steigen") war eine Kaufwelle im Dax in den "Bereich 24.400/500 Punkte" favorisiert worden - diese Zone wurde mit der heutigen Bewegung komplett abgearbeitet. Hier heißt es nun, die Ernte einzufahren und sich erneut an die Seitenlinie zu begeben, bis sich die nächste Chance ergibt.

Das Chance-Risiko Profil ist im Vorfeld des Alaska-Gipfels am Abend weder auf der Longseite noch auf der Shortseite attraktiv. Der Ausgang des Treffens und die möglichen Auswirkungen auf die Aktienkurse sind schwer zu prognostizieren, Defensive ist daher zunächst Trumpf. Ein schönes Wochenende allen Lesern!