EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.08.2025 / 17:06 CET/CEST
Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort:
https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-co#c68
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Geratherm Medical AG
|Fahrenheitstraße 1
|99331 Geratal
|Deutschland
|Internet:
|www.geratherm.com
