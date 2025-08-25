Werbung ausblenden

Frankreich bestellt US-Botschafter nach Antisemitismus-Vorwurf ein

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Frankreich hat den US-Botschafter Charles Kushner einbestellt, nachdem dieser der Regierung in Paris Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus vorgeworfen hatte.

Dies teilte das französische Außenministerium am Sonntag mit. Kushner habe in einem Brief an Präsident Emmanuel Macron seine Besorgnis über die Zunahme antisemitischer Gewalt geäußert und unzureichende Maßnahmen der französischen Behörden zu deren Eindämmung beklagt. Die Anschuldigungen des Botschafters seien inakzeptabel, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Elizabeth Pineau und Gabriel Stargardter; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Frankreich bestellt Italiens Botschafterin wegen Salvini ein23. Aug. · dpa-AFX
Frankreich bestellt US-Botschafter nach Brief an Macron einheute, 05:27 Uhr · dpa-AFX
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
Kolumne von Alexander Mayer
Bitcoin: Jerome Powell gibt den Märkten endlich, was sie wollengestern, 10:00 Uhr · decentralist.de
Bitcoin: Jerome Powell gibt den Märkten endlich, was sie wollen
Kolumne von Heiko Böhmer
Der Markt gibt gemischte Signale: Anleger müssen wachsam sein23. Aug. · Heiko Böhmer
Der Markt gibt gemischte Signale: Anleger müssen wachsam sein
Weitere Artikel
Werbung ausblenden