Frankreich bestellt US-Botschafter nach Antisemitismus-Vorwurf ein

Paris (Reuters) - Frankreich hat den US-Botschafter Charles Kushner einbestellt, nachdem dieser der Regierung in Paris Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus vorgeworfen hatte.

Dies teilte das französische Außenministerium am Sonntag mit. Kushner habe in einem Brief an Präsident Emmanuel Macron seine Besorgnis über die Zunahme antisemitischer Gewalt geäußert und unzureichende Maßnahmen der französischen Behörden zu deren Eindämmung beklagt. Die Anschuldigungen des Botschafters seien inakzeptabel, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

