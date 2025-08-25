Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Wir schaffen das'

dpa-AFX · Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu "Wir schaffen das"

Einwanderung ist der Treibstoff, der Deutschlands Wirtschaftsmotor am Laufen halten wird. Wer unser Land abschotten möchte, riskiert den Verlust des Wohlstands. Haben wir es also geschafft? Ja, im Großen und Ganzen. Die Aufnahme von Geflüchteten hat Deutschlands Ansehen gutgetan und unsere Gesellschaft offener und solidarischer gemacht./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden