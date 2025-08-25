Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Debatte zum Pflichtjahr für Rentner:

Das hat gesessen. Und Sommerloch-Deutschland redet nicht mehr über Welse, sondern über die Dreistigkeit, mit der - es wird ja immer schnell persönlich - ein gutverdienender Wissenschaftler Älteren den wohlverdienten Ruhestand nehmen wolle. Fratzscher hat also die Aufmerksamkeit, die er wollte. Der Preis dafür: In der Aufgeregtheit sieht sich kaum jemand seine gesamte Argumentation an./yyzz/DP/mis

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden