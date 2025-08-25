Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu schwarz-rote Koalition
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu schwarz-rote Koalition:
Um der AfD kein Wasser auf die Mühlen mehr zu geben, braucht es eine Vielzahl an Maßnahmen im schwarz-roten Bündnis: Parteipolitische Provokationen müssen unterbunden werden, Streit muss der Kompromissfindung dienen, und Wahlversprechen müssen eingehalten werden. All das setzt Vertrauen zwischen den Koalitionären voraus, was zuerst mit einer geräuschlosen Richterwahl zu beweisen wäre. Es reicht jedenfalls für Friedrich Merz und Lars Klingbeil nicht mehr aus, das gemeinsame Verhältnis als gut und belastbar zu beschreiben. Jetzt müssen sie es für eine Neuausrichtung ihrer Koalition nutzen./yyzz/DP/mis
